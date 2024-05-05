İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosu belli oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık" dedi. Uraloğlu, uydunun logosunun barındırdığı anlamı paylaştı.

AA

Türkiye, yeni bir uydusunu daha uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili gelinen noktayı paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini söyleyerek, "Logonun ilhamını, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık." dedi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX'in merkezine gönderileceğini aktardı.

Bütün testleri geçti

Türksat 6A'nın üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Yapılan testlerde, uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık.

Logo belli oldu

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu da belirlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık.



Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak.

Türkiye için dönüm noktası

Uydunun "uçuş modeli"nin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin de tamamlandığını bildiren Uraloğlu, Türksat-6A'nın Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığına dikkati çekti.

"Türk bayrağının temsilcisi olacak"

Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık azalacak. Bir haberleşme uydusunun 200-250 milyon dolar değeri olduğunu düşünürsek, bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir.



Çünkü bu uyduyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak ve Türksat 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye, bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek. Türksat 6A uydusu, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadar önemli bir AR-GE projesi. Türkiye'nin ilk yerli milli haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, uzayda Türkiye'nin ve Türk bayrağının temsilcisi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)