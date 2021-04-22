İngiliz Daily Mail gazetesi, Google'a dava açtı

İngiliz Daily Mail gazetesi, arama sonuçlarında haksızlığa uğradıkları iddiasıyla Google’a dava açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu'ndan yüklü bir miktar ceza alan Google'a şimdi de İngiltere'den bir dava geldi.

Daily Mail gazetesinin ve MailOnline web sitesinin sahibi, arama motorunun çıkardığı sonuçlarda manipülasyon yaptığı iddiasıyla Google’a dava açtı.

REKLAM VERMEYENLERİ AŞAĞI ÇEKİYOR İDDİASI

Daily Mail’ın sahibi, Google'ın reklam vermeyen şirketleri sıralamasında aşağılara kaydırarak "cezalandırdığını" iddia etti. Google ise bu iddiaları yalanladı.

Daily Mail’ın iddiasının sebebi ise 2021 yılında Kraliyet Ailesi ile ilgili arama sonuçlarında kendilerinin ‘önemsiz’ olarak gösterilmesi.

Şirket, mart ayının başında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile ilgili çıkan haber sonuçlarında, küçük haber şirketlerinin kendilerinden önde çıktığını söyledi.

Konu ile ilgili günde birkaç makale hazırlayarak birçok yazı yazdıklarını belirten Daily Mail yönetimi, aramalarda aşağılarda çıkmasının nedenini anlamadıklarını söyledi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google adına konuşan bir sözcü ise, "Daily Mail'in iddiaları tamamen yanlış. Bu haksız iddialara karşı kendimizi savunacağız. Reklam teknolojisi araçlarımızın kullanımının, bir web sitesinin Google aramalarında nasıl sıralandığıyla hiçbir ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in MailOnline sitesi, dünyanın en çok okunan web sitelerinden biri konumunda bulunurken, yalnızca ABD'de aylık 75 milyon tekil ziyaretçiye sahip.