İngiliz uçak şirketi Rolls Royce, 5.4 milyar sterlin zarar açıkladı

İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce, bu yılın ilk yarısında 5.4 milyar sterlin (7.16 milyar dolar) zarar ettiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle birçok şirket üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni haberler, salgının şirketler üzerindeki ciddi etkisini gözler önüne seriyor.

İngiliz devi uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, geçtiğimiz mayıs ayında 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve salgından sonra normale dönmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

5.4 MİLYAR STERLİN ZARAR ETTİ

Rolls-Royce, bu yılın ilk yarısında 5.4 milyar sterlin zarar ettiğini bildirdi. Açıklamada, bu yılın ilk yarısında gelirlerin yüzde 24 azalarak toplam 5.6 milyar sterline gerilediği bilgisine yer verildi.

TESİSLERİNİ KAPATIYOR

Salgın nedeniyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir dönemden geçen gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi. Bu tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu.



Rolls-Royce’un açıklamasında, ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı varlıkların satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi.



