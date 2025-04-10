İngiliz uyduları evrenin gizemli başlangıcını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor

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İngiltere'nin uzay sektöründeki önemli oyuncularından Blue Skies Space, evrenin başlangıcına dair çığır açıcı bir projeye imza atıyor.

Şirket, Ay'ın yörüngesine yerleştirilecek bir uydu filosu tasarlayarak, Büyük Patlama'dan hemen sonraki döneme ait zayıf radyo sinyallerini tespit etmeyi hedefliyor.

Bu iddialı girişim, İtalyan Uzay Ajansı'nın (ASI) desteğiyle hayata geçiriliyor ve evrenin doğuşuna dair önemli bilgiler sunması bekleniyor.

AY'IN UZAK TARAFI RADYO GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK

Büyük Patlama'dan sonraki ilk milyon yıldan kısa bir süre içinde ortaya çıkan bu zayıf radyo sinyallerini tespit etmek, Dünya'dan insan yapımı radyo parazitleri nedeniyle oldukça zor.

Blue Skies Space CEO'su Dr. Marcell Tessenyi, Ay'ın uzak tarafının bu gözlemler için ideal bir konum sunduğunu vurguluyor.

Tessenyi, "O karanlık çağlara göz atabilmek ve erken evrenin büyük ölçekli yapıları hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bunu Dünya'nın yüzeyinden yapmak çok zordur." ifadelerini kullanıyor.

Ay'ın uzak tarafı, radyo gürültüsünden arınmış olması sayesinde bu tür hassas ölçümler için eşsiz bir ortam sunuyor.

Bu özel uyduların tespit etmesi planlanan sinyallerin, Büyük Patlama'dan sonraki ilk milyon yıldan daha kısa bir süre içinde ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu dönemde evren, ilk yıldızların oluşumundan önce büyük ölçüde hidrojen gazından oluşuyordu.

FM radyo aralığında bulunan bu sinyallerin tespiti, kozmik tarihin bu erken aşamasına dair paha biçilmez bilgiler sağlayabilir.

Bilim insanları, bu veriler sayesinde evrenin ilk dönemlerindeki oluşum süreçlerini ve yapılarını daha iyi anlayabilecekler.