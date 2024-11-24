İngiltere, Apple'ın kurallarının iOS tarayıcı rekabetini kısıtladığını söylüyor

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İngiltere'de bu yılın başlarında yürürlüğe giren Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası (DMCC), İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na (CMA) rekabet ihlallerinde bulunan şirketlere küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası kesme yetkisi veriyor.

Bu yasa, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) Birleşik Krallık versiyonu olarak büyük teknoloji şirketlerini "stratejik pazar statüsüne tabi tutuyor.

CMA'NIN ENDİŞELERİ

CMA, Apple'ın iOS ekosistemindeki kısıtlayıcı politikalarının, üçüncü taraf tarayıcı geliştiricilerinin kullanıcı deneyimini iyileştirebilecek yeni özellikler sunmasını engellediğini belirtiyor.

Örneğin, daha hızlı web sayfası yükleme gibi özellikler, Apple'ın WebKit zorunluluğu nedeniyle iOS'taki üçüncü taraf tarayıcılarda kullanılamıyor.

CMA ayrıca, Apple ve Google'ın tarayıcı seçimlerini kullanıcılara sunuş biçimlerinin de rekabeti olumsuz etkilediğini vurguluyor.

İki şirketin de kendi tarayıcılarını ön plana çıkardığı ve kullanıcıları bu yönde yönlendirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, Apple ve Google arasındaki gelir paylaşım anlaşmasının, iOS'taki mobil tarayıcılarda rekabeti azalttığı ifade ediliyor.

Apple ise CMA'nın suçlamalarını reddediyor. Şirket, tarayıcı motorlarını kısıtlamasının iOS kullanıcılarının güvenliğini, gizliliğini ve performansını sağlamak amacıyla olduğunu savunuyor.

Apple, reklam engelleme, VPN'ler ve yapay zeka gibi özelliklere sahip üçüncü taraf tarayıcıların varlığına dikkat çekerek iOS'ta sağlıklı bir rekabetin olduğunu iddia ediyor.

CMA, 13 Aralık'ta sona erecek olan açık yorum sürecinden sonra nihai kararını Mart 2025'te verecek.