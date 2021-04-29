İngiltere, sürücüsüz araçlara yollarda izin veren ilk ülke olacak

İngiltere hükümeti, düşük hızlarda sürücüsüz araçların kullanımını düzenleyeceğini açıklayan ilk ülke oldu.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

İNGİLTERE'DEN OTONOM ARAÇ HAMLESİ

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, araçları şeritte tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan, kendiliğinden hızlanan ve fren yapan Otomatik Şerit Tutma Sistemleri'nden (ALKS) başlayarak, ülkenin otonom araç sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik karayolları trafik kanunu değiştireceğini duyurdu.

Hükümet, ALKS teknolojisini kullanan otomobillerin şimdilik saatte 60 kilometre altındaki hızlarda sadece otoyollarda gidebileceğini söyledi.

Söz konusu değişiklik hayata geçtiğinde, İngiltere yollarda sürücüsüz araçlara izin veren ilk ülke olacak.

Motor Üreticileri ve Tüccarlar Topluluğu CEO'su Mike Hawes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisi, İngiltere'yi yol güvenliği ve otomotiv teknolojisinde öncü konuma getirecek bu kararı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaştırılmasında ön saflarda yer almak isteyen İngiliz hükümeti, 2035 yılına kadar ülkedeki yeni araçların yüzde 40'nın bu teknolojiye sahip olacağını öngörüyor.