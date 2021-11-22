İngiltere, yeni binalarda elektrikli araçlar için şarj noktalarını zorunlu kılıyor

İngiltere, önümüzdeki yıldan itibaren yeni binalarda elektrikli araçlar için şarj noktalarını zorunlu hale getirecek.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artıyor, ancak hala birçok ülkenin şarj altyapısı yeterli değil.

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığını söylüyor.

YENİ EVLERE ŞARJ NOKTASI ZORUNLU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanacak yeni mevzuata göre, önümüzdeki yıldan itibaren İngiltere'deki yeni binalara elektrikli araçlar için şarj noktaları kurulması zorunlu olacak.

Yeni düzenleme, İngiltere'de benzinli ve dizel otomobil satışının sona ereceği 2030 yılına kadar, her yıl ülke genelinde 145 bin kadar ekstra şarj noktası kurulmasını sağlayacak.

Zorunlu düzenlemeye; yeni evler, ofisler ve süpermarketler gibi binaları kapsayacak. Aynı zamanda 10'dan fazla araçlık park yeri bulunan büyük binalar da bu düzenlemeye dahil edilecek.