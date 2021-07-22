İngiltere'de bulunan göktaşı, Dünya'dan daha yaşlı

Gezegenimize düşen meteorite bir tarlada rastlandı. 4.6 milyar yıl yaşındaki cisim, gökbilimciler tarafından mercek altına alındı.

Güneş Sistemi'nin oluşumu ve hayatın kökenine dair araştırmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir keşfe imza attı.

İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da bulunan bir tarlada Dünya'dan daha yaşlı bir meteorit bulundu.

MARS YÖRÜNGESİNİN ÖTESİNDEN GELDİ

Loughborough Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, meteoritin Mars'ın yörüngesinin ötesinden geldiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Yerçekimi etkileşimleri veya asteroitler arasındaki çarpışma tarafından fırlatıldığına inanılan kömür rengindeki cismin, Dünya'ya meteorit olarak düştüğü kaydedildi.

4.6 MİLYAR YIL YAŞINDA

Science Alert'in haberine göre, 4.6 milyar yıl yaşındaki meteorit, Güneş Sistemi'nin oluşumu ve yaşamın kökeni hakkında önemli bilgiler içerebilir. Bu arada Dünya'nın yaşı yaklaşık 4.5 milyar yıl olarak biliniyor.

İNCELEMEYE ALINDI

Göktaşına keşfedildiği bölgedeki Winchcombe köyünün adı verildi. Bilim insanları, göktaşının bileşimini mercek altına alarak, söz konusu parçanın nereden geldiği ve nasıl oluştuğu hakkında analizler yürütüyor.

Loughborough Üniversitesi'nden Mikroskopi Uzmanı Shaun Fowler, "İç yapısı kırılgan ve gevşek bir şekilde birbirine bağlı, çatlaklar ve gözenekler var." dedi.

"GEÇMİŞİMİZİ İNCELEMEK İÇİN NADİR BİR FIRSAT"

Fowler, açıklamasını "Termal metamorfizma geçirmiş gibi görünmüyor, yani gezegenlerin hiçbiri yaratılmadan önce orada, Mars'ın ötesinde, el değmeden duruyordu. İlkel geçmişimizi incelemek için nadir bir fırsatımız var." şeklinde sürdürdü.