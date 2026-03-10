Samsung Galaxy M17e 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı: İşte özellikleri

Samsung, akıllı telefon pazarındaki rekabeti artıracak yeni modeli Galaxy M17e 5G'nin resmi tanıtım tarihini 17 Mart olarak açıkladı.

İlk etapta Hindistan pazarında satışa sunulacak olan cihazın, fiyat açısından Galaxy A17 modelinden daha ulaşılabilir olması bekleniyor.

GALAXY M17E 5G EKRAN VE İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ

Yeni akıllı telefon, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç büyüklüğünde geniş bir ekranla geliyor.

Cihazın kalbinde ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor.

Gücünü 6000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan alan telefon, arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü barındırıyor.

Cihazın ön yüzünde ise özçekimler için 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

6 YIL GÜNCELLEME DESTEĞİ

Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemiyle çıkacak olan model, kullanıcılara altı büyük işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip telefon, cam elyaf takviyeli polimer arka paneliyle sağlam bir yapıda gelecek.