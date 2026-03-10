BMW, insansı robotları Almanya’daki fabrikasında test edecek

Alman otomobil üreticisi BMW, üretim hatlarında başlattığı insansı robot devrimini bir adım daha ileriye taşıyor.

Şirket, Zürih merkezli teknoloji firması Hexagon tarafından geliştirilen "fiziksel yapay zeka" destekli AEON robotlarını Almanya'daki Leipzig fabrikasında deneyeceğini duyurdu.

FIGURE 02 ROBOTLARIYLA GELEN BÜYÜK BAŞARI

BMW, geçen yıl Güney Carolina'daki fabrikasında Figure AI üretimi robotlarla yürüttüğü pilot programdan büyük bir başarı elde etmişti.

Tekrarlayan zorlu işleri günde on saat boyunca üstlenen bu robotik iş gücü, 30 binden fazla BMW X3 modelinin üretimine doğrudan katkı sağlayarak kapasitesini kanıtladı.

AEON ROBOTLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Leipzig fabrikasında göreve başlayacak olan AEON robotları, sahip oldukları yapay zeka tabanlı sensörler sayesinde çevrelerini analiz edip bağımsız kararlar alabiliyor.

İnsan boyutlarındaki bu makineler saniyede 2,4 metre hıza ulaşırken, otomatik pil değiştirme özellikleriyle de dört saatlik vardiyalar halinde kesintisiz çalışabiliyor.

YÜKSEK VOLTAJLI BATARYA MONTAJINDA GÖREV ALACAKLAR

Fabrikada öncelikli olarak çeşitli üretim görevlerinde test edilecek olan insansı robotlar, daha sonraki aşamada yüksek voltajlı bataryaların montajı gibi kritik süreçlerde görevlendirilecek.

BMW yöneticileri, bu pilot projelerin fiziksel yapay zekanın gerçek dünya endüstriyel koşullarında sorunsuz çalışabildiğini kanıtladığını belirtiyor.