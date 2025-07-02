Instagram artık Spotify şarkılarını sesli olarak hikayede paylaşmanıza izin veriyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, müzik paylaşım deneyimini bir üst seviyeye taşıyan önemli bir yeniliği duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık Spotify'dan Instagram hikayelerinde paylaştıkları şarkıların sesli önizlemelerini dinleyebilecekler.

Instagram uzun zamandır kullanıcıların Spotify şarkılarını hikayelerde paylaşmasına izin veriyordu, ancak bu paylaşım sadece şarkıya yönlendiren bir bağlantı içeren statik bir görselden ibaretti ve ses çalmıyordu.

Artık bir kullanıcı hikayesine bir şarkı gönderdiğinde, takipçileri şarkının kısa bir bölümünü doğrudan Instagram üzerinden dinleyebilecekler.

Bu küçük ama dikkat çekici değişiklik, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan platformda müzik paylaşmasını ve yeni şarkılar keşfetmesini çok daha kolay hale getiriyor.

MÜZİK KEŞFİ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Bu hamle, sosyal ağın kısa süre önce Instagram Notlar için benzer bir yeteneği kullanıma sunmasından birkaç hafta sonra geldi.

Kullanıcılar artık Spotify'dan doğrudan Instagram notlarına da şarkı aktarabiliyor. Bu yeni yetenekler, Instagram'ı müzik keşfi için bir merkez olarak konumlandırmaya yardımcı olabilir ve bunun karşılığında, insanların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini teşvik edebilir.

Ayrıca, müzik özelliklerinin geliştirilmesi, Instagram'ı halihazırda bu alana hakim olan ve küresel müzik listelerini büyük ölçüde etkileyen TikTok ile daha rekabetçi hale getirebilir.