Instagram, canlı yayın provalarını test ediyor

Instagram, bir kullanıcının canlı yayından önce tek başına ya da birkaç kullanıcı ile alıştırma yapmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram'ın canlı yayın özelliği oldukça ilgi çekiyor.

Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı yeni özellikleri açığa çıkarmasıyla bilinen Matt Navarra, uygulamaya eklenecek yeni bir canlı yayın özelliği tespit etti.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların kendi kendilerine ya da bir grup kullanıcı ile canlı yayın alıştırması yapmasına imkan tanıyacak.

Böylece ilk defa kalabalık kitlelere hitap edecek kullanıcılar, canlı yayın öncesi prova yapabilecek.

YAYIN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Instagram, şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test ettiği yeni canlı yayın provası özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle yeni özelliğin kullanıma sunulacağı tarih belirsizliğini koruyor.

