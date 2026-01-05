Instagram CEO'su Adam Mosseri uyardı: Her gördüğünüze inanmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yayınladığı kapsamlı bir sunumla "sonsuz sentetik içerik çağı" olarak adlandırdığı yeni dönemi değerlendirdi.

Mosseri, teknolojinin gerçek ve yapay görüntüler arasındaki farkı kalıcı olarak bulanıklaştırdığını ve sosyal medyanın bu aşamayı çoktan geçtiğini savundu.

GÜVEN KAVRAMI YERİNİ ŞÜPHEYE BIRAKIYOR

Mosseri, kullanıcıların hayatlarının büyük bir bölümünde fotoğrafların yaşanmış anların doğru kayıtları olduğuna inandığını, ancak bu durumun artık değiştiğini belirtti.

Yönetici, internet kullanıcılarının gördükleri her şeyin varsayılan olarak gerçek olduğunu düşünmek yerine, içeriklere şüphecilikle yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.

Platformun bu değişime ayak uydurmak için yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri etiketlemesi ve orijinal içerikleri doğrulaması gerektiği ifade edildi.

Mosseri, kimin paylaşım yaptığına dair güvenilirlik sinyalleri vererek orijinallik sıralamasını iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yönetici, sentetik ve doğrulanmış görsel medyayı ayırt etme sorumluluğunun giderek artan bir şekilde Meta'nın sistemlerine yükleneceğine dikkat çekti.

Ayrıca Mosseri, hiperrealist efektler peşinde koşan kamera üreticilerinin, görsel medyada yaşanan bu büyük dönüşümü kaçırıyor olabileceğini sözlerine ekledi.