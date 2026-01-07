Yapay zekayla bebek dansı nasıl yapılır? AI bebek dans ettirme komutu...

- Sosyal medyada, yapay zeka ile dans eden bebekler yeni bir trend oldu.
- Kling AI kullanarak bebek dans videosu oluşturmak için çeşitli adımlar takip edilmelidir.
- Adımlar arasında hareket kopyalama, dans videosu ve fotoğraf ekleme yer alıyor.
Sosyal medyada her gün yeni bir trend yaşanıyor.
Son günlerde keşfetimizden düşmeyen içerik ise, yapay zekayla dans eden bebekler...
Bu videoların nasıl yapılacağı merak konusu olurken, arama motorlarında da aramalar hız kazandı.
"Yapay zeka ile bebek dansı" başlığı, sıkça araştırılıyor.
Yapay zekayla dans ettirme nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Kling AI üzerinden bebek dans ettirme işlemi şu şekilde yapılıyor:
YAPAY ZEKA İLE BEBEK DANS ETTİRME:
Kling AI uygulamasına giriş yapın
Kling AI’ye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak hesabınızı oluşturun.
“AI Video” sekmesini açın
Ana panelden video üretim alanına geçiş yapın.
“Motion Control” bölümüne girin
Bu alan, hareket kopyalama (motion clone) işlemi için kullanılıyor.
“Matches Video” seçeneğini seçin
Burada referans olarak kullanılacak dans videosu belirleniyor.
“Add Motion Video” kısmından video ekleyin
Uygulama içindeki hazır dans videolarını seçebilirsiniz. Ya da artı (+) simgesine tıklayarak kendi indirdiğiniz bir dans videosunu yükleyebilirsiniz
“Add Character Image” bölümüne fotoğraf yükleyin
Dans ettirmek istediğiniz bebek veya çocuk fotoğrafını bu alana ekleyin.
İsteğe bağlı olarak prompt ekleyin
“Neşeli bebek dans ediyor”, “enerjik çocuk dansı” gibi kısa metinler, daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.
Generate butonuna basın
Yapay zeka, referans videodaki hareketleri fotoğrafa aktararak dans videosunu oluşturur.