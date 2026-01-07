Yapay zekayla bebek dansı nasıl yapılır? AI bebek dans ettirme komutu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada her gün yeni bir trend yaşanıyor.

Son günlerde keşfetimizden düşmeyen içerik ise, yapay zekayla dans eden bebekler...

Bu videoların nasıl yapılacağı merak konusu olurken, arama motorlarında da aramalar hız kazandı.

"Yapay zeka ile bebek dansı" başlığı, sıkça araştırılıyor.

Yapay zekayla dans ettirme nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Kling AI üzerinden bebek dans ettirme işlemi şu şekilde yapılıyor:

YAPAY ZEKA İLE BEBEK DANS ETTİRME:

Kling AI uygulamasına giriş yapın

Kling AI’ye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak hesabınızı oluşturun.

“AI Video” sekmesini açın

Ana panelden video üretim alanına geçiş yapın.

“Motion Control” bölümüne girin

Bu alan, hareket kopyalama (motion clone) işlemi için kullanılıyor.

“Matches Video” seçeneğini seçin

Burada referans olarak kullanılacak dans videosu belirleniyor.

“Add Motion Video” kısmından video ekleyin

Uygulama içindeki hazır dans videolarını seçebilirsiniz. Ya da artı (+) simgesine tıklayarak kendi indirdiğiniz bir dans videosunu yükleyebilirsiniz

“Add Character Image” bölümüne fotoğraf yükleyin

Dans ettirmek istediğiniz bebek veya çocuk fotoğrafını bu alana ekleyin.

İsteğe bağlı olarak prompt ekleyin

“Neşeli bebek dans ediyor”, “enerjik çocuk dansı” gibi kısa metinler, daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

Generate butonuna basın

Yapay zeka, referans videodaki hareketleri fotoğrafa aktararak dans videosunu oluşturur.