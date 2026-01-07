Yapay zeka insanlığı ne zaman yok edecek: Eski OpenAI çalışanı açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Önde gelen yapay zeka uzmanı Daniel Kokotajlo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendine kod yazabilme ve gelişimini hızlandırma potansiyeline ilişkin öngörüsünü değiştirdi.

Daha önce 2027 yılında yaşanacak bir "zeka patlaması" ile sistemlerin araştırmayı tamamen otomatize edeceğini savunan uzman, bu tarihin artık gerçekçi olmadığını kabul etti.

YENİ HEDEF 2034 OLARAK BELİRLENDİ

Kokotajlo ve ekibi, yapay zekanın tamamen otonom kodlama yeteneğine kavuşacağı tarihi 2027'den 2030'ların başına çekti.

Yapılan güncellemeye göre insanlığı potansiyel bir yıkıma sürükleyebilecek süper zeka seviyesine ulaşılması için yeni hedef yıl, 2034 olarak işaretlendi.

GERÇEK DÜNYA KARMAŞIKLIĞI SÜRECİ YAVAŞLATIYOR

Yapay zeka risk yönetimi uzmanı Malcolm Murray, sistemlerin düzensiz performansı fark edildikçe zaman çizelgelerinin ileri tarihlere ötelendiğini belirtti.

Uzmanlar, yapay zekanın gerçek dünyadaki karmaşıklıklarla baş edebilmesi için çok daha fazla pratik beceriye ihtiyaç duyduğunu ve toplumsal ataletin süreci yavaşlattığını vurguluyor.

ZAMAN ÇİZELGELERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILIYOR

Uluslararası Yapay Zeka Güvenliği Raporu yazarları, dönüştürücü yapay zekanın gelişim hızı konusundaki tahminleri sorgulamaya başladı.

SaferAI Genel Müdürü Henry Papadatos ise sistemler geliştikçe "Yapay Genel Zeka" (AGI) tanımının anlamını yitirdiğini ve kavramların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.