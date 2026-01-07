Motorola'nın yapay zeka destekli akıllı kolyesi CES 2026'da tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motorola, 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) Qira asistanı tarafından desteklenen ve kolye formunda tasarlanan sıra dışı giyilebilir cihazını tanıttı.

Herhangi bir ekran veya fiziksel düğmeye ihtiyaç duymayan bu cihaz, nesneleri tanımlayabiliyor, bilgileri özetleyebiliyor ve bağlı akıllı telefon üzerinden komutları uygulayabiliyor.

Parlak bir inci görünümüne sahip olan cihaz, üzerindeki gelişmiş sensörler ve bulut tabanlı modeller sayesinde etrafındaki dünyayı görüp algılayabiliyor.

Qira asistanı, bir broşürdeki metni okuyup analiz edebildiği gibi Google Haritalar'ı otomatik olarak açarak navigasyon işlemlerini de başlatabiliyor.

Motorola, teknik özellikleri ve fiyatı konusunda henüz detay vermediği bu ürünü şimdilik bir teknolojik deney olarak konumlandırıyor.

Şirket, bu süreçte yapay zeka destekli bir cihazın gerçek hayatta insanlarla nasıl etkileşim kurduğuna dair geri bildirim toplayacak.

GELECEK PLANLARI

Önceki benzer girişimlerin yaşadığı sorunlara rağmen Motorola, mağaza raflarında telefonların yanında sunacağı bu yardımcı cihazla tüketicilere ulaşmayı planlıyor.

Cihazın başarısı ise geliştirici erişimi, pil ömrü, fiyat politikası ve temel Android hizmetleriyle sağlayacağı entegrasyona bağlı olacak.