Instagram da paralı oluyor: İşte ücreti

Instagram, yeni bir sistemle daha gündemde...

Meta tabanlı uygulama, reklamsız ve veri işlenmeden bir deneyim sunmak için yeni bir abonelik modeli başlattı.

Yeni sisteme göre aboneler, platformda reklam görmeden içeriklerini takip edebilecek ve kişisel verileri reklam amaçlı işlenmeyecek.

Sistem reklam yoğunluğundan rahatsız olan kullanıcıları hedefliyor ve Instagram deneyimini daha kişisel hâle getirmeyi amaçlıyor.

İŞTE ÜCRETİ

Abonelik isteyen kullanıcılar, aylık 7,99 Euro ödeyerek Instagram'ı reklamsız kullanabilecek.

Güncel kur ile Türkiye'den bir kullanıcı için bu ücret yaklaşık 384 TL'ye denk geliyor.