Instagram, gençleri korumak için yeni güvenlik önlemleri ekliyor

Haber Merkezi

Instagram, genç kullanıcılarını cinsel şantaj dolandırıcılıklarından korumak amacıyla bir dizi yeni güvenlik özelliği ekliyor.

Bu özellikler, gençlerle iletişim kurmaya çalışan "potansiyel dolandırıcı" hesapları engellemeyi ve özel görüntülerin yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

Meta, yaptığı açıklamada, Instagram'daki değişikliklerle birlikte "potansiyel dolandırıcı" hesapların gençleri hedeflemesinin daha zor hale geleceğini belirtti.

Bu kapsamda, şüpheli hesaplardan gelen takip istekleri kullanıcıların spam klasörlerine gönderilecek veya tamamen engellenecek.

BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

Ayrıca, gençler böyle bir hesaptan mesaj aldıklarında, mesajın farklı bir ülkeden gönderildiği konusunda onları uyaran bir bildirim alacaklar.

Meta, potansiyel bir dolandırıcının halihazırda bir genci takip ettiğini tespit etmesi halinde, gençlerin takipçi listelerini ve onları fotoğraflarda etiketleyen hesapları görüntülemelerini engelleyecek.

Şirket, "potansiyel dolandırıcı" hesapları belirlemek için hesabın yaşı ve etkileşim kurmaya çalıştığı gençle ortak takipçilerinin olup olmadığı gibi sinyaller kullandığını açıkladı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI ENGELLENECEK

Instagram, özel görüntülerin yayılmasını önlemek amacıyla da yeni önlemler alıyor. Artık kullanıcılar, DM'ler üzerinden paylaşılan görüntülerin ekran görüntüsünü alamayacak veya ekran kaydı yapamayacak. Bu görüntüler, Instagram'ın web sürümünden de açılamayacak.

Uygulama ayrıca, bu yılın başlarında test etmeye başladığı çıplaklık koruma özelliğini tüm genç kullanıcılara genişletecek.

Bu özellik, DM'ler üzerinden paylaşılan bir görüntüde çıplaklık algılandığında görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştırıyor ve kullanıcılara uyarılar ve kaynaklar sağlıyor.

Meta'nın bu güncellemeleri, en genç kullanıcıları için güvenlik özelliklerini güçlendirme yönündeki artan baskıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.