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    Instagram, sahte Sağlık Bakanlığı hesabına yönlendiriyor

    Instagram, platforma eklediği koronavirüs bilgi ekranında yer alan bir hata, kullanıcıları sahte Sağlık Bakanlığı hesabına yönlendirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 15:40
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    Instagram, sahte Sağlık Bakanlığı hesabına yönlendiriyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok sosyal medya platformu, kullanıcılara salgına karşı bilgilendirme seçenekleri sunmaya başladı.

    Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram uygulaması da arama kısmına resmi sağlık kuruluşlarına ulaşabileceğiniz bir özellik ekledi.

    Ancak platform; sahte bir Sağlık Bakanlığı hesabını, resmi sağlık bilgilendirme sayfası olarak gösterdi.

    Resmi Sağlık Bakanlığı sayfası olmayan bu sahte hesap, Instagram'ın bu hatası nedeniyle dakikalar içinde 22 bin takipçi sayısını geride bıraktı.

    instagram

    instagram

    Instagram: @eshteknoloji

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