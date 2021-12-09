Instagram şikayetlerinde yüzde 224 artış

Instagram ile ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Son günlerde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen Instagram'a yönelik şikayetler de artmaya başladı.

Instagram ile ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları listeledi.

EN ÇOK HESAP ÇALINMASINDAN ŞİKAYET EDİLİYOR

Instagram ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan sorunların başında, kullanıcıların hesaplarının çalınması ve çalınan hesabın platform tarafından kapatılmaması oldu.

Şikayetvar verilerine göre, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da son 11 ayda şikayetler yüzde 224 arttı.

Şikayetlerin ana konusu, çalınan hesaplar ve Instagram tarafında ulaşılamayan müşteri temsilcileri oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Açıklanan verilere göre Instagram’da en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması. Hesaba giriş yapamama. Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme v.s). Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli v.s).

Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması. Süresi dolduğu halde engelin/kısıtlamanın kalkmaması.

Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması. Çok sık “akış yenilenemedi” hatası almak. Hesabın eski sürümde kalıp güncelleme gelmemesi.

Instagram ile ilgili kullanıcılardan gelen diğer şikayetler ise şöyle oldu:

“Hesabım çalındı. Hesabımdaki arkadaşlarımı dolandırmaya çalışıyorlar. Instagram sayfamı geri istiyorum e-posta ve telefon numaralarım değiştirilmiş. Şu an giriş yapamıyorum. Şikayet ediyoruz ama kapanmıyor. Mesaj atma ve dolandırma vb şeylerden korkuyorum lütfen yardımcı olun”

“Hesabım çalındı giriş yapamıyorum çalan kişi e-postayı da numaramı da değiştirdi. Şimdi de benim adıma milleti dolandırıyor. Acilen hesabımın kapatılmasını istiyorum. Lütfen yardımcı olun elimden geldiğince şikayet ettirdim çevreden ama yine de hesap aktif savcılığa da şikayette bulunacağı.”

“Instagram hesabım çalındı. O kadar şikayet etmeme rağmen. Instagram, hesabımı kapatmadı. Şu an hesabım art niyetlilerin elinde fotoğraflarımı kullanarak milleti yanıltıyorlar benim adımla. Hesabım aktif bir şekilde kullanılıyor. Lütfen yardımcı olun”

“Instagram hesabım çalındı. Bilgilerimi değiştirdikleri için giriş yapamıyorum. Adıma dolandırıcılık belgesi paylaşıyor. Şikayet ettirmeme rağmen hâlâ kapatılmadı. Acil kapatılmasını ya da geri alabilmek için yardım rica ederim. Mail adresime dolandırıcılık yapan kişinin telefon numarası gelmiş bu numarayı nasıl şikayet edebilirim?”