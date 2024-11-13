Instagram, sinir bozucu Reels özelliğini sessizce kaldırdı

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Instagram, kullanıcıların Reels deneyimini iyileştirmek amacıyla önemli bir değişikliğe imza attı.

Kullanıcıların Reels videolarını izlerken aniden farklı bir içeriğe yönlendirilmesine neden olan "rug pull" özelliği kaldırıldı.

Bu özellik, birçok kullanıcı tarafından rahatsız edici bulunuyordu, çünkü videoyu bitirmeden önce içerik beklenmedik bir şekilde değişiyordu ve orijinal videoyu tekrar bulmak zorlaşıyordu.

BU ÖZELLİK NEDEN VARDI

Instagram CEO'su Adam Mosseri, "rug pull" özelliğinin aslında yükleme sorunlarına bir çözüm olarak sunulduğunu açıkladı.

Uygulama açıldığında önceden yüklenen içerik, gecikmeleri önlemek ve kullanıcıların dikkatini çekerek uygulamada kalmalarını sağlamak amacıyla gösteriliyordu.

Ancak bu özellik, birçok kullanıcının şikayetçi olduğu ani içerik değişimlerine neden oluyordu.

Mosseri, bu değişiklikle birlikte etkileşimde bir miktar düşüş yaşandığını kabul etti. Ancak bu değişikliğin uzun vadede daha sorunsuz bir deneyim sağlayarak kullanıcıların uygulama ile etkileşimini artıracağına inanıyor.