Instagram, yeni arkadaşlık özelliğini test ediyor: Picks

Sosyal medya devi Instagram, platformdaki sosyalleşme deneyimini bir adım öteye taşıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"Picks" olarak adlandırılan bu yeni fonksiyon, benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıların birbirini daha kolay bulmasını sağlayacak.

İLGİ ALANLARINIZI PROFİLİNİZE EKLEYEBİLECEKSİNİZ

Mobil uygulama sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özelliğe göre, kullanıcılar DM kutusunun üst kısmında yer alacak yeni bir alana ilgi alanlarını ekleyebilecek.

Filmlerden kitaplara veya oyunlara kadar geniş bir yelpazede seçim yapılabilecek, hatta sevdiğiniz film türleri gibi daha spesifik detaylar bile eklenebilecek.

ORTAK ZEVKLERE SAHİP KİŞİLERLE TANIŞIN

Bu sayede arkadaşlarınız sizin ilgi alanlarınızı görebilecek ve onlar da benzer alanları eklediğinde Instagram sizi bilgilendirecek.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz belli değil.