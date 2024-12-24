Instagram, yeni hikaye özelliğini test ediyor: İzlenmeler artacak

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Instagram, kullanıcıların arkadaşlarının Hikaye Öne Çıkanlarını kaçırmaması için yeni bir özellik test ediyor.

Bu özellik, Hikayeler tepsisinin sonunda, kullanıcıların takip ettiği kişilerin Hikayelerini görüntülediği çubukta görünecek.

HİKAYE ÖNE ÇIKANLARINI HATIRLATMA

Instagram, kullanıcıların profillerinde kalıcı olarak sakladıkları Hikaye Öne Çıkanlarını tekrar görünür kılarak arkadaşlarının bu öne çıkanları görmesini sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların önemli anları ve güncellemeleri kaçırmamasını sağlayacak.

Meta, bu özelliğin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini açıkladı. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

Instagram, bu özellikle sosyal bağlantıları güçlendirmeyi ve kullanıcıların arkadaşlarının önemli anlarını kaçırmamasını sağlamayı hedefliyor.

Bu özellik, sadece Hikaye Öne Çıkanlarını gösteriyor, 24 saat sonra kaybolan normal Hikayeleri göstermiyor.

Öne çıkanlar, sadece Hikayeler tepsisinin sonuna kadar ilerleyen kullanıcılar tarafından görülebiliyor.

Instagram'ın bu hamlesi, platformun Reels ve algoritma odaklı önerilere giderek daha fazla odaklandığı bir dönemde, arkadaşlardan ve aileden gelen içeriklere öncelik verme çabasının bir parçası olarak yorumlanabilir.