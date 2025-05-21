Instagram, yeni para kazanma yöntemini duyurdu

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Popüler sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticileri için dikkat çekici yeni bir para kazanma yöntemini test etmeye başladı.

"Referrals" (Referanslar) adı verilen bu yeni pilot programla şirket, uygulamaya yeni kullanıcı kazandıran içerik oluşturucularına ödeme yapmayı hedefliyor.

'REFERRALS' SİSTEMİ İÇERİK ÜRETİCİLERİNE NASIL KAZANÇ SAĞLAYACAK

Şimdilik yalnızca davetle katılımın mümkün olduğu bu yeni özellik, içerik üreticilerine Instagram’a yönlendirdikleri kişiler üzerinden ödeme yapmayı amaçlıyor. Mevcut durumda iki farklı ödeme yöntemi test ediliyor.

Bazı içerik üreticileri, paylaştıkları bağlantıdan Instagram’a kaydolan her yeni kullanıcı için 100 dolar kazanabilecekken, diğerleri ise Instagram’a yönlendirdikleri her 1.000 ziyaret için 100 dolar alabilecek.

PROGRAMIN TOPLAM ÖDEME LİMİTİ VE AMACI BELİRLENDİ

Bu yeni para kazanma yöntemiyle bir içerik üreticisinin kazanabileceği toplam ödeme miktarı ise 20 bin dolar olarak açıklandı. Instagram, bu adımla son dönemde içerik üreticilerini platformda tutmak ve içerik üretimlerini artırmak için attığı adımlara bir yenisini ekliyor.

PİLOT UYGULAMA ÖNCE ABD'DE BAŞLADI, SONRA DÜNYAYA YAYILACAK

Referrals programı şimdilik yalnızca ABD'deki belirli içerik üreticileriyle test ediliyor. Bu yeni pilot uygulamanın, test sürecinin ardından elde edilecek geri bildirimlere göre geliştirilip gelecek süreçte tüm dünyadaki kullanıcılara açılması bekleniyor.