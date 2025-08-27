Instagram, yeni üniversite özelliğiyle TikTok'a rakip oldu

Instagram, üniversite öğrencilerinin kampüs içinde birbirleriyle daha kolay tanışıp kaynaşmasını hedefleyen yeni bir özelliğini kullanıma sundu.

TikTok'un neredeyse aynı özelliği duyurmasından sadece bir hafta sonra gelen bu hamle, genç kullanıcılar için rekabetin hızlandığını gösteriyor.

SINIF VE MEZUNİYET YILINA GÖRE FİLTRELEME

Yeni özellik sayesinde öğrenciler, UNiDAYS üzerinden doğrulama yaparak profillerine okudukları üniversiteyi ekleyebilecek.

Bu doğrulamanın ardından, kendi okullarındaki diğer öğrencileri sınıf veya mezuniyet yılına göre filtreleyerek arayabilecekler.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Okul bilgisini eklemenin öğrencileri çevrim içi ortamda daha takip edilebilir hale getirebileceği endişelerine karşı, Instagram bu özelliği tamamen isteğe bağlı olarak sunuyor.

Şimdilik sadece ABD'deki öğrenciler için aktif olan özelliğin, küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.