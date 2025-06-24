Instagram'a 6 yeni özellik: Bakın neler değişti

“Instagram yine değişmiş"” diyorsanız, haklısınız.

Uygulama, son güncellemeyle birlikte tam 6 yeni özellikle kullanıcılarını şaşırtmaya hazırlanıyor.

Hikayelerden reelslere kadar birçok alanı kapsayan bu yenilikler, kullanıcıların deneyimlerini geliştirecek.

Peki; yeni özellikler neler? Gelin, birlikte bakalım...

REEL SÜRESİ

Instagram Reels videolarının süresi 3 dakikadan tam 20 dakikaya yükseltildi.

Artık kullanıcılar daha uzun videolar çekip paylaşabilecek. Özellikle içerik üreticiler ve markalar için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak.

EDIT GRID ÖZELLİĞİ

"Edit Grid" özelliği sayesinde gönderilerin sırasını istediğin gibi değiştirebilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, gönderiye basılı tutup sırasını kaydırmak.

ARKADAŞ REELS AKIŞI

Takip ettiğiniz kişilerin beğendiği ve yorum yaptığı Reels videolarını özel bir akışta görebileceksiniz. Bu özellik sayesinde arkadaşlarının ilgisini çeken içeriklerden haberdar olabileceksiniz.

ÖNE ÇIKANLAR

Instagram profillerinde yer alan klasik öne çıkan hikaye halkaları kaldırılıyor. Bunun yerine, hikayeler daha düzenli ve akıcı bir şekilde, özel bir hikaye akışında görüntülenecek.

SPOTIFY ENTEGRASYONU

Spotify hesabını Instagram'a bağlayarak, ne dinlediğini arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

SESSİZ PAYLAŞIM

Instagram'ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Sessiz Paylaşım".

Bu özellik sayesinde bir gönderi paylaştığında, o içerik kimsenin akışında görünmüyor. Sadece profiline girenler bu paylaşımları görebiliyor.