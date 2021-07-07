Instagram’a ücretli hikayeler özelliği gelecek

Instagram, platforma getireceği yeni ücretli hikayeler özelliğiyle para kazanma yollarını artıracak.

Son zamanlarda birçok sosyal medya platformu, ücretli özelliklerle yeni gelir kapıları elde etmenin peşinde.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, tıpkı Twitter’ın Super Follows özelliği gibi ücretli hikayeler üzerinde çalışıyor.

Bu yeni özellik sayesinde Instagram kullanıcıları, ücretli abone olan hayranlarına özel içerikler oluşturabilecek.

Instagram, ücretli hikayeler özelliği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamış olsa da Android geliştiricisi olan Alessandro Paluzzi bu özelliği ortaya çıkardı.

Özelliği yalanlamayan Instagram'ın yakında söz konusu özellik için testlere başlaması bekleniyor.

ÜCRET ÖDEMEYEN HİKAYEYİ GÖREMEYECEK

Kullanıcıların oluşturacağı ücretli hikayeler, normal normal hikayelerden farklı olarak belirgin mor bir renkle ifade edilecek.

İçerik oluşturucuya olan abone ücretlerini ödemeyen kullanıcıların karşısına ise "Bu hikaye, yalnızca özel hikaye içeriğine ödeme sağlayan kullanıcılar tarafından görülebilir.’’ şeklinde bir uyarı çıkacak.

Yeni özelliğin, henüz başlamayan test aşamasından sonra erişime açılması bekleniyor. Öte yandan, Instagram'ın ödenen ücretten ne kadarlık bir kesinti yapacağı bilinmiyor.