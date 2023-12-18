Instagram'a yapay zeka ile arka plan kaldırma özelliği geldi Instagram'ın yeni özelliğiyle fotoğraflarda arka planı kaldırma ve değiştirme kolaylaşacak. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar.

ensonhaber.com

Instagram'a gelen yeni özellik, paylaşımlarında fotoğrafın arka planını kaldırmak isteyenler için üçüncü parti uygulama gereksinimini ortadan kaldıracak.

Instagram arka plan kaldırma, üretken yapay zeka destekli yeni araç sayesinde son derece kolay hale gelecek.

Kullanıcılar, arka plan düzenleyici simgesine dokunduklarında karşılarına çeşitli istem önerileri çıkacak.

Hazır istemler ya da kullanıcının kendi yazdığı istemlere göre arka plan silinip yenisiyle değiştirilecek.

Yeni oluşturulan arka plana sahip Hikaye paylaşıldığında, diğer kullanıcıların da özelliği hızlıca denemelerini sağlayan bir çıkartma gösterilecek.

Şimdilik sadece ABD'de

Instagram'ın yapay zeka destekli arka plan düzenleyicisinin şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılara açık olduğu bildirildi.

Yeni özellik nasıl kullanılır

Instagram’ı açın.

Hikaye paylaşım ekranına gelin.

Üstteki arka plan değiştirme simgesine dokunun.

Fotoğrafın arka planı saydam hale gelecek.

Arka planı değiştirmek için bir istem girin.

Yeni arka planlı fotoğrafı paylaşın.