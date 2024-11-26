Instagram'a yeni özellik: Canlı konum paylaşımı ve takma isimler

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Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların Direkt Mesajlar (DM) aracılığıyla etkileşimini artırmak için bir dizi yeni özellik yayınladı.

Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı, canlı konum paylaşımı. Artık kullanıcılar, DM üzerinden 1 saate kadar canlı konumlarını paylaşabilecek veya harita üzerinde bir konum belirleyerek arkadaşlarıyla buluşma noktalarını kolayca belirleyebilecekler.

CANLI KONUM PAYLAŞIMI

Canlı konum paylaşımı özelliği, özellikle etkinliklerde veya kalabalık ortamlarda buluşmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış.

Kullanıcılar, DM penceresinden canlı konumlarını paylaşarak arkadaşlarının nerede olduklarını gerçek zamanlı olarak görebilecekler.

Bu özellik, güvenlik endişelerini gidermek için varsayılan olarak kapalı ve yalnızca sohbetteki kişilerle paylaşılabiliyor.

ÖZEL TAKMA ADLAR

Bir diğer yeni özellik ise DM'ler için özel takma adları. Kullanıcılar, arkadaşlarına veya kendilerine özel takma adlar vererek sohbetlerini kişiselleştirebilecekler.

Bu takma adlar yalnızca DM'lerde görünecek ve Instagram kullanıcı adını etkilemeyecek.

YENİ ÇIKARTMA PAKETLERİ

Instagram ayrıca, DM'lere yeni çıkartma paketleri ekleyerek kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar, sevdikleri çıkartmaları favorilere ekleyebilir ve kendi çıkartmalarını oluşturabilirler.

Instagram, konum paylaşımı özelliğinin gizlilik endişelerini gidermek için bazı önlemler aldığını belirtiyor.

Özellik varsayılan olarak kapalı ve kullanıcılar konumlarını kimlerle paylaşacaklarını seçebiliyor. Ayrıca, konum paylaşımı sırasında sohbetin en üstünde bir hatırlatıcı görüntüleniyor.