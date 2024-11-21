Instagram'a yeni özellik: Keşfet algoritması sıfırlanacak

Haber Merkezi

Instagram, kullanıcıların Keşfet, Reels ve Akış sayfalarında gördükleri önerilen içerikleri sıfırlamalarını sağlayan yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor.

Bu özellik, kullanıcıların Instagram deneyimlerini daha fazla kontrol etmelerine ve ilgi alanlarına daha uygun içerikler görmelerine olanak tanıyacak.

INSTAGRAM'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Artık Instagram kullanıcıları, Keşfet, Reels ve Akış sayfalarında gördükleri önerileri temizleyerek "yeni bir başlangıç" yapabilecekler.

Bu özellik, Instagram algoritmasının kullanıcı hakkında topladığı önceki verileri sıfırlayarak, önerilerin yeniden kişiselleştirilmesini sağlayacak.

ÖNERİLER NASIL SIFIRLANIR

Instagram, önerileri sıfırlama özelliğini kademeli olarak kullanıma sunuyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar Keşfet, Reels ve Akış sayfalarındaki ayarlar menüsünden "Önerileri Sıfırla" seçeneğine erişebilecekler.

TAKİP ETTİĞİNİZ HESAPLARI GÖZDEN GEÇİRİN

Instagram, önerileri sıfırlama özelliğiyle birlikte kullanıcılara takip ettikleri hesapları gözden geçirme ve ilgi duymadıkları hesapları takipten çıkarma seçeneği de sunuyor.

Bu, kullanıcıların Instagram deneyimlerini daha da kişiselleştirmelerine yardımcı olacak.

GENÇ KULLANICILAR İÇİN ÖZEL ÖZELLİKLER

Meta, genç kullanıcıların Instagram deneyimlerini daha güvenli ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için ek özellikler sunuyor.

ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki genç kullanıcılar, görmek istedikleri içerik türlerini seçebiliyorlar.

DAHA FAZLA KONTROL, DAHA İYİ DENEYİM

Instagram'ın yeni "Önerileri Sıfırla" özelliği, kullanıcıların platform üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını ve ilgi alanlarına daha uygun içerikler görmelerini sağlayacak.

Bu özellik, Instagram deneyimini daha keyifli ve kişiselleştirilmiş hale getirecek.