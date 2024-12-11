Instagram'a yeni özellik: Paylaşmadan önce test edebileceksiniz

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Instagram, içerik üreticileri için yeni bir özellik olan "Deneme"yi duyurdu. Bu özellik sayesinde, içerik üreticileri yeni fikirlerini sınırlı bir kitleyle test edebilecek ve takipçilerinin tepkilerini görebilecekler.

DENEME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Deneme özelliği, içerik üreticilerinin oluşturdukları Reels videolarını tüm takipçileriyle paylaşmadan önce küçük bir grup kişiye göstermelerini sağlıyor. Bu test grubu, içerik üreticisini takip etmeyen kişilerden oluşuyor.

Deneme özelliği, içerik üreticilerinin yeni fikirlerini denemelerine ve takipçilerinin tepkilerini görmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, içerik üreticileri daha özgün ve ilgi çekici içerikler üretebilirler.

NASIL KULLANILIR

Deneme özelliğini kullanmak için, bir Reels oluşturduktan sonra "Deneme" seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli. Deneme videoları, profilinizdeki taslaklar bölümünde görünüyor.

Deneme makarasını paylaştıktan 24 saat sonra, görüntülenme, beğeni, yorum ve paylaşım gibi metrikleri takip edebilirsiniz. Bu veriler, içeriğinizin performansı hakkında fikir edinmenizi sağlar.

Deneme videolarını, istediğiniz zaman tüm takipçilerinizle paylaşabilir veya Instagram'ın otomatik olarak paylaşmasını sağlayabilirsiniz.