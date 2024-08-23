Instagram'a yeni özellik: Profilinize şarkı ekleyebilirsiniz Instagram, kullanıcıların profillerine müzik ekleyebilmesini sağlayan yeni özelliği kademeli olarak yayınlamaya başladı.

Haber Merkezi

Instagram, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Platformun en son duyurduğu özelliklerden biri, kullanıcıların profillerine şarkı eklemelerine olanak tanıyor.

Tıpkı MySpace ve MSN Messenger'ın popüler olduğu yıllardaki gibi, şimdi Instagram'da da profilinize en sevdiğiniz şarkıyı ekleyebilirsiniz.

Kullanıcının profiline eklenen müzik, biyografi alanında görünüyor. Bir şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alıyor.

Ancak Myspace'in aksine, şarkılar otomatik olarak çalınmıyor; şarkının bulunduğu bir profili görüntüleyen kişiler parçayı isteğe bağlı oynatabiliyor.

YENİ INSTAGRAM ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Kullanıcılar, "profili düzenle" sayfasına giderek, burada Reels veya gönderiler gibi şeyler için de kullanılabilen lisanslı müziklerden oluşan Instagram kütüphanesinden bir parça seçebiliyor.

Kullanıcılar, bu kısımdan eklemek istedikleri şarkının 30 saniyelik bir bölümünü belirleyebiliyor.