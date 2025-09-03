Instagram'a yeni özellik: Reels izlemek için uygulamayı açmanıza gerek kalmayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram, çok kullanılan Reels videoları için kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından keşfedilen yeni özellik, Instagram Reels videolarına "Resim İçinde Resim" desteği getirecek.

UYGULAMADAN ÇIKINCA VİDEO KAPANMAYACAK

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir Reels videosunu izlerken Instagram'dan ayrılsalar veya başka bir uygulamaya geçseler bile video, ekranın bir köşesindeki küçük pencerede oynamaya devam edecek.

Bu, aynı anda hem video izlemek hem de başka işler yapmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

"Resim İçinde Resim" özelliği, şu anda sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.