Instagram'da büyük değişiklik: Kare format tarih oluyor Sosyal medya platformu Instagram köklü bir değişikliğe gidiyor. Platform, kare fotoğraf formatı yerine dikdörtgen formatına geçiş yapacak.

Haber Merkezi

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştirecek büyük bir yenilik yapıyor.

Artık kare fotoğraf formatı tarih oluyor; Instagram, paylaşımlarda dikey dikdörtgen formata geçiş yapacak.

Uzun süredir üzerinde çalışılan bu değişiklik, şimdiden küçük çaplı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor.

INSTAGRAM'IN BAŞINDAKİ İSİM DUYURDU

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bugün Instagram’a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğu dikey formatta. Bunları kare olarak kırpmak oldukça acımasız.



4:3 formatındaki fotoğrafların ve 9:16 formatındaki videoların kareye sığdırılması zor. Bu nedenle Instagram'ın kare formattan vazgeçmesi gerekiyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Instagram kullanıcıları, daha uyumlu ve estetik açıdan daha tatmin edici bir paylaşım deneyimi yaşayacak.

Dikey dikdörtgen format, özellikle akıllı telefon ekranlarında daha geniş ve dinamik bir görüntü sunacak.