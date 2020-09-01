Instagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

Instagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

22 milyon paylaşımın mercek alındığı araştırma sonucuna göre, Instagram'da kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği paylaşım türü ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, platforma eklediği çeşitli özelliklerle kullanıcıları kendine bağlamayı başarıyor.

Instagram'daki milyonlarca kullanıcının alışkanlıklarını mercek altına alan araştırma sonucunda, platformda en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu.

KAYDIRMALI GÖNDERİLER ZİRVEDE

22 milyon Instagram gönderisine ait verileri inceleyen araştırma, kaydırmalı gönderilerin platformdaki en ilgi çeken paylaşım türü olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı araştırmaya göre Instagram’daki kaydırmalı gönderilerin paylaşım başına etkileşimi yüzde 1,92 seviyesinde.

Bu oran, tek görselden oluşan paylaşımlarda yüzde 1,74, tek videodan oluşan içeriklerde ise yüzde 1,45 olarak hesaplandı.



Araştırmaya göre 2017’de kaydırmalı gönderiler, Instagram’daki tüm gönderilerin yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Temmuz 2020’ye geldiğimizde ise bu oran yaklaşık yüzde 19 seviyesine geldi.

