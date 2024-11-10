Instagram'da herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

Haber Merkezi

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım attı.

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan "ani yenileme" sorunu sonunda çözüme kavuşuyor.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, yaptığı açıklamada, kullanıcılar fiziksel olarak yukarı veya aşağı kaydırıp geçmediği sürece uygulamanın başlatıldığında artık akışı yenilemeyeceğini doğruladı.

MOSSERI: BU ÖZELLİK SİNİR BOZUCU

Mosseri, daha önceki "ani yenileme" sistemini "rug pull" olarak adlandırdı. Bu terim, kripto para dünyasında, bir projenin geliştiricilerinin aniden projeyi terk ederek yatırımcıları mağdur etmesi anlamına geliyor.

Mosseri, bu sistemin kullanıcılar için sinir bozucu olduğunu kabul etti ve "Gerçekten sinir bozucu" dedi.