Instagram'daki yakın arkadaşlar özelliği WhatsApp'a geliyor

Meta, Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan "Yakın Arkadaşlar" listesini şimdi de WhatsApp'a getirmeye hazırlanıyor.

Uygulamanın son beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, kullanıcıların durum paylaşımlarında daha fazla gizliliğe sahip olmasını sağlayacak.

ÖZELLİK TIPKI INSTAGRAM'DA OLDUĞU GİBİ ÇALIŞACAK

Kullanıcılar, gizlilik ayarlarından yönetecekleri özel bir "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturabilecek.

Bu listeye özel olarak paylaşılan durumlar, tıpkı Instagram'da olduğu gibi farklı bir renkli halkayla işaretlenerek diğerlerinden ayırt edilecek.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

WhatsApp Yakın Arkadaşlar listesi tamamen gizli olacak; listeye eklenen veya çıkarılan kişilere herhangi bir bildirim gitmeyecek.

Ayrıca bu özel durumlar da diğer tüm WhatsApp paylaşımları gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak.