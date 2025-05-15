Instagram'dan köklü değişiklik sinyali: Hikayeler bölümü taşınıyor

Haber Merkezi

Instagram'ın, platformun en popüler özelliklerinden biri olan Hikayeler kısmının yerini değiştirecek radikal bir güncelleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Sızıntılarıyla tanınan Alessandro Paluzzi'ye göre, Instagram Hikayeleri yakında ana sayfadan kaldırılarak Reels sekmesine entegre edilecek.

HİKAYELER ARTIK REELS SEKMESİNİN EN ÜSTÜNDE YER ALACAK

Instagram'a dair gelişmeleri önceden aktarmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi, Hikayeler kısmının artık Reels sekmesinin en üstüne yerleştirileceğini belirtti.

Bu değişiklik, platformun kullanıcı arayüzünde önemli bir farklılık yaratacak ve kullanıcıların içerik tüketim alışkanlıklarını etkileyebilecek.

Platform ilk kullanıma sunulduğunda fotoğraf paylaşımlarına odaklansa da zamanla Hikayeler ve ardından dikey video formatındaki Reels en çok vakit geçirilen bölümler haline geldi.

Bu durumun, Instagram'ın ana akışındaki gönderilerin etkileşimini azaltması nedeniyle şirketin bu yeni değişiklikle kullanıcıları farklı bölümlere yönlendirmeyi hedeflediği düşünülüyor.

YENİ DÜZENLEME ŞİMDİLİK BETA AŞAMASINDA TEST EDİLİYOR

Aktarılan bilgilere göre, Hikayeler kısmının Reels sekmesine taşınmasıyla ilgili bu yeni düzenleme şimdilik beta sürümünde belirli kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Ancak, bu radikal değişikliğin tüm kullanıcılara sunulacağı kararlı sürüme ne zaman geçeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.