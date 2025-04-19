Instagram'ın beklenen özelliği Blend kullanıma sunuldu

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Instagram, kullanıcıların kendileri ve arkadaşları için benzersiz bir Reels akışı oluşturmasına olanak tanıyan "Blend" özelliğini herkese açtı.

Hem iOS hem de Android platformlarında kullanıma sunulan Blend, yalnızca davetle katılıma açık ve tek bir arkadaşla veya grup sohbetinde kullanılabiliyor.

Kişiselleştirilmiş bu yayınlar, her gün yeni içeriklerle güncellenerek kullanıcılara sürekli değişen ve gelişen bir izleme deneyimi sunuyor.

BLEND NASIL KULLANILIR

Blend'i ayarlamak için kullanıcıların birebir veya grup DM sohbeti başlatmaları ve konuşmanın üst kısmındaki yeni "Blend" simgesine dokunmaları gerekiyor.

Buradan, üyeleri DM sohbetlerinden Blend'e davet etmek için "Davet Et"e dokunabilirler.

Özellik, en az bir üye daveti kabul ettiğinde etkinleşiyor. Kullanıcılar, DM sohbetine geri dönüp Blend simgesine tekrar dokunarak mevcut bir Blend'i yeniden ziyaret edebilirler.