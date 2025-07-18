Instagram'ın çok kullanılan özelliği WhatsApp'a geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformu daha sosyal ve etkileşimli hale getirecek yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, kardeş uygulaması Instagram'ın en sevilen hikâye özelliklerinden biri olan soru kutucuğu, yakında WhatsApp durum güncellemelerine de geliyor.

Uygulamanın Android beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, durumlar özelliğini çok daha ilgi çekici bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar artık durum güncellemelerine takipçilerinin yanıtlaması için doğrudan bir soru ekleyebilecek.

Paylaştığınız bu soru, sadece durum güncellemelerinizi görmesine izin verdiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilecek ve yanıtlanabilecek.

BİR ADET İLE SINIRLI

Instagram'daki işleyişine benzer şekilde, her bir durum güncellemesine yalnızca bir adet soru kutucuğu eklenebilecek. Eğer birden fazla soru sormak isterseniz, birden fazla durum paylaşmanız gerekecek.

Durumunuzu gören kişiler, bu yeni kutucuk üzerinden sorunuza kolayca yanıt verebilecek.

YANITLAR ÖZEL OLACAK VE PAYLAŞILABİLECEK

Gelen tüm yanıtlar, sadece sizin görebileceğiniz özel bir bölümde toplanacak ve kimin ne yazdığı açıkça belirtilecek. Bu, sorularınıza gelen cevapları kolayca takip etmenizi sağlayacak.

Ayrıca, isterseniz bu yanıtlardan seçtiklerinizi yine durumunuzda paylaşma seçeneğiniz de olacak.

Meta, burada gizliliği de göz önünde bulundurmuş durumda. Paylaştığınız bir cevabın kime ait olduğu diğer takipçileriniz tarafından görünmeyecek. Bu sayede sorulara yanıt veren kişiler de kendilerini daha rahat hissedebilecek.

ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK

Instagram'dan transfer edilen bu popüler soru kutucuğu özelliği şu anda WhatsApp'ın Android beta sürümünde test aşamasında bulunuyor.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir tarih verilmese de testlerin başlaması genellikle özelliğin yakın bir zamanda kararlı sürüme de geleceğine işaret ediyor.