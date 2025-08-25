Instagram Hikayeler'e yeni özellik: Spotify şarkıları dinlenebilecek

Dünyanın en popüler müzik ve sosyal medya platformlarından ikisi olan Spotify ve Instagram, müzik paylaşımını daha sorunsuz hale getiren yeni özelliklerini duyurdu.

Küresel olarak tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulan bu yenilikler, Hikayeler ve Notlar bölümlerini kapsıyor.

HİKAYELERDE ŞARKI ÖNİZLEMESİ DÖNEMİ

Artık bir Spotify şarkısını Instagram Hikayesi'nde paylaştığınızda, gönderinize şarkının kısa bir bölümü de eklenecek.

Hikayenizi izleyen kişiler, müzik etiketine dokunarak şarkının tamamını doğrudan Spotify'da açabilecek.

INSTAGRAM NOTLARI'NDA CANLI MÜZİK PAYLAŞIMI

Bir diğer yenilik ise Instagram'ın Notlar bölümüne geldi; artık kullanıcılar "Spotify'dan Paylaş" seçeneği ile o an dinledikleri şarkıyı Not olarak gösterebilecek.

Arkadaşlarınız ise bu nota dokunarak şarkıyı kendi Spotify beğenilerine kolayca ekleyebilecek.