Intel CEO'su: Çip krizi 2023'e kadar sürebilir

Intel CEO'su Pat Gelsinger'a göre küresel ekonomide birçok sektörü olumsuz etkileyen çip krizi, 2023'e kadar devam edecek.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

2023'E KADAR SÜREBİLİR

Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, tedarik sorunlarının 2023'e kadar devam edebileceğini söyledi.

Gelsinger, "Şu anda en kötü durumdayız. Gelecek yıl her çeyrekte kademeli olarak daha iyi olacağız, ancak 2023'e kadar arz-talep dengesi sağlanamayacak.” dedi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

ABD'NİN PAYI GERİLEDİ

ABD'nin küresel çip üretimindeki payının 25 yıl önce yüzde 37'lerde olduğunu belirten Gelsinger, mevcut durumda bu payın yüzde 12'lere gerilediğini açıklamıştı.