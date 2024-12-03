Intel CEO'su Pat Gelsinger görevinden istifa etti

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Teknoloji devi Intel, CEO'su Pat Gelsinger'in istifasını duyurarak sektörde şaşkınlığa neden oldu.

Gelsinger, 1 Aralık 2024'te resmen istifa ederek yarı iletken devindeki görev süresini sonlandırdı.

Ani karar, daha önce herhangi bir belirti veya açıklama yapılmadan alındı ve ayrılışın nedenleri hakkında spekülasyonlara yol açtı.

GEÇİCİ LİDERLER ATANDI

Gelsinger'in ayrılmasının ardından Intel, iki geçici lider atadı. Mali işler müdürü David Zinsner ve Intel Ürünleri grubunun başkanı Michelle Johnston Holthaus, şimdilik CEO görevlerini paylaşacaklar.

Holthaus, sunucular, veri merkezleri ve uç sistemler de dahil olmak üzere Intel'in önemli çip hatlarını denetliyor. Denetim Kurulu ise geçici olarak bu görevi üstlenen Frank Yeary tarafından yönetiliyor.

GELSINGER VEDA ETTİ

Gelsinger, veda notunda Intel'deki zamanına dair düşüncelerini paylaştı. "Intel'e liderlik etmek hayatımın onuruydu" diyerek firmayla ve çalışanlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Intel'i piyasa değişimlerinde yönlendirmek için görev süresi boyunca yaptığı zorlu seçimleri vurgulayarak geçen yılı hem zorlu hem de ödüllendirici olarak nitelendirdi.

YENİ BİR CEO ARAYIŞI BAŞLADI

Intel, yeni bir CEO arayışına başladı. Şirket, geçici CEO'lar Zinsner ve Holthaus liderliğinde yoluna devam ederken, kalıcı bir CEO bulmak için bir ekip kurdu.

Yeni CEO'nun, Intel'in çip yenilikleri ve pazar stratejileri de dahil olmak üzere geleceği için önemli planları hayata geçirmesi bekleniyor.