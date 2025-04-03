Intel, üst düzey grafik kartı projesini sonlandırıyor

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Intel'in, başlangıçta büyük umutlar bağladığı Arc Battlemage serisinin en güçlü modeli olan BMG-G31'in üretimini durdurma kararı alması, şirketin grafik kartı pazarındaki stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Şirket, artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden, bütçe dostu entegre ve ayrık grafik çözümlerine odaklanmayı planlıyor. Bu strateji değişikliği, Intel'in rekabetçi üst düzey GPU pazarından çekildiği anlamına geliyor.

YÜKSEK PERFORMANS BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Başlangıçta, BMG-G31'in 24 GB VRAM, 256 bit bellek veri yolu ve 32 Xe2 çekirdeği gibi etkileyici özelliklerle NVIDIA ve AMD'ye rakip olması bekleniyordu.

Ancak, Intel'in bu projeden vazgeçmesi, yüksek performans arayışındaki oyuncuları üzdü.

GELECEKTE NELER OLACAK

Intel'in, Xe3 Celestial mimarisine odaklanması, şirketin gelecekteki grafik kartı stratejisi hakkında ipuçları veriyor.

Bu yeni mimarinin, Panther Lake işlemcileriyle entegre edilerek daha güçlü ve verimli grafik performansı sunması bekleniyor. Ancak, Xe3 Celestial'ın detayları henüz netleşmiş değil.