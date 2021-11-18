iOS 15.1.1 yayınlandı: iPhone'larda önemli bir sorun giderildi

Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Küçük güncelleme, kullanıcıların şikayet ettiği önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. ABD'li şirket, daha sonra birçok ek güncelleme sunarak bazı hataları gidermişti.

Apple’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş oldukça hızlı ve büyük olmuştu. Ancak iOS 15'e geçiş oranı yarı yarıya düşük kaldı. Bu duruma, güncellemenin bazı can sıkıcı sorunlarla gelmesinin neden olduğunu söyleyebiliriz.

iOS 15.1.1 YAYINLANDI: HAT SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Apple geliştiricileri, iPhone 12 ve 13 modellerini kapsayan yeni bür güncelleme daha yayınladı.

iOS 15.1.1 numaralı sürüm, aramalarda yaşanan kesinti sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 15.1.1, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde hat kopmasıyla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştiriyor.

386 MB boyutundaki güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

iOS 15.1.1 DESTEKLENEN MODELLER