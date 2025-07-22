iOS 26 genel beta sürümü için geri sayım: İşte beklenen tarih

Apple'ın haziran ayında tanıttığı ve büyük tasarım değişiklikleri içeren yeni iPhone yazılımı iOS 26'yı denemek isteyenler için bekleyiş sona eriyor.

Güvenilir kaynaklar, ilk genel beta sürümünün bu hafta yayınlanacağını işaret ediyor.

GECİKMENİN NEDENİ NE

Normalde temmuz ortasında yayınlanan genel beta, bu yıl biraz gecikmeli geliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre bu gecikmenin nedeni, iOS 26'nın getirdiği köklü tasarım değişiklikleri ve Apple'ın halka daha kararlı bir sürüm sunmak için dördüncü geliştirici beta sürümünü beklemesi.

IOS 26 GENEL BETA NE ZAMAN YAYINLANACAK

Tahminler, dördüncü geliştirici beta sürümünün bugün (22 Temmuz Salı) yayınlanacağı yönünde.

Buna bağlı olarak, ilk genel beta sürümünün de büyük olasılıkla yarın, yani 23 Temmuz Çarşamba veya en geç 24 Temmuz Perşembe günü kullanıma sunulması bekleniyor.