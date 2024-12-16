iOS 18.2 yükleyenler dikkat: Bazı iPhone'lar aşırı ısınıyor

Haber Merkezi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 18.2 güncellemesi, bazı iPhone kullanıcıları için aşırı ısınma sorununa neden oluyor.

Sorunun özellikle Image Playground uygulamasını kullanırken ortaya çıktığı belirtiliyor.

IMAGE PLAYGROUND NEDİR

Image Playground, iOS 18.2 ile gelen yeni bir Apple Intelligence özelliği. Metin tabanlı tanımlamalardan çizgi film benzeri görseller oluşturabilen bu uygulama, sunucu yerine cihaz içi çalışıyor. Bu da işlemci ve GPU'ya daha fazla yük binmesine neden oluyor.

AŞIRI ISINMA SORUNU

Reddit gibi platformlarda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Image Playground uygulamasını kullanırken ellerini rahatsız edecek seviyede ısınma yaşadıklarını belirtiyor.

Hatta bazı kullanıcılar, bu özelliğin telefonun şarjını da hızlıca tükettiğini söylüyor.

Öte yandan, bazı kullanıcılar herhangi bir ısınma sorunu ile karşılaşmadıklarını belirtiyor. Bu da sorunun geniş çaplı olmadığını, sadece belli sayıda iPhone kullanıcısını etkilediğini gösteriyor.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple, iOS 18.2 güncellemesinin neden olduğu aşırı ısınma sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı ise bilinmiyor.

Image Playground özelliği, sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanılabiliyor. Ayrıca, bu özellik şimdilik sadece İngilizce dilinde mevcut.