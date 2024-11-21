iOS 18.2'nin kararlı sürümü yaklaşıyor: Apple, iOS 18.2 beta 4'ü yayınladı

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Apple, iOS 18.2'nin kararlı sürümüne doğru ilerlerken, geliştiriciler için iOS 18.2 beta 4 güncellemesini yayınladı.

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi cihazlara yüklenebilen yeni beta sürümü, yapay zeka destekli özellikler ve kamera uygulamasında iyileştirmeler getiriyor.

SIRI VE CHATGPT ENTEGRASYONU GELİŞTİRİLDİ

iOS 18.2 beta 4, Siri ve ChatGPT entegrasyonunu daha da geliştiriyor. Siri'ye cevaplayamayacağı bir soru sorulduğunda, ChatGPT'yi kullanarak yanıt almak için bir seçenek sunuluyor. Bu özellik, Siri'nin daha kapsamlı ve doğru yanıtlar vermesini sağlıyor.

IMAGE PLAYGROUND VE GENMOJİ

iOS 18.2 beta 4, yapay zeka destekli resim oluşturma aracı Image Playground ve emoji oluşturma aracı Genmoji ile yaratıcılığı artırıyor.

Image Playground, kullanıcıların metin açıklamalarına göre farklı stillerde resimler oluşturmasına olanak tanıyor.

Genmoji ise kullanıcıların kendi emojilerini tasarlamalarına ve paylaşmalarına imkan veriyor.

KAMERA UYGULAMASINDA İYİLEŞTİRMELER

iOS 18.2 beta 4, Kamera uygulamasında da bazı iyileştirmeler sunuyor. Kamera Kontrolü özelliği, kullanıcıların ekran kapalıyken bile Kamera uygulamasını açmalarına olanak tanıyor.

Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında videoları izlerken otomatik yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği devre dışı bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER İLE DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

iPhone 16 serisi cihazlarda Görsel Zeka özelliği, Google Lens benzeri bir işlev sunuyor. Kullanıcılar, Kamera uygulamasıyla çektikleri fotoğraflar hakkında Görsel Zeka aracılığıyla daha fazla bilgi edinebiliyorlar.

IOS 18.2 NE ZAMAN ÇIKACAK

iOS 18.2'nin kararlı sürümünün önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor. Yeni sürüm, Apple Intelligence özellikleri, kamera iyileştirmeleri ve diğer geliştirmelerle iPhone kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.