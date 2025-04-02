iOS 18.4 güncellemesi ile iPhone'lara gelen yenilikler

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 18.4 güncellemesini nihayet yayınladı.

Bu yeni sürüm, Apple Intelligence özelliklerinin daha fazla bölgede kullanılabilir hale gelmesiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, sistem genelinde çeşitli yenilikler ve iyileştirmeler de sunuyor. Özellikle AirPods Max kullanıcıları için kayıpsız ses desteği eklenmesi, müzik severleri sevindiren bir gelişme oldu.

İOS 18.4 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 18.4 güncellemesi, kullanıcılara birçok yeni özellik sunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde:

Apple Intelligence: Daha fazla dil ve bölgede kullanılabilecek.

Görsel Zeka: Yeni emojiler ve CarPlay için arayüz yenilikleri.

Vision Pro: Vision Pro kullanıcılarına özel yeni bir uygulama.

Denetim Merkezi: Apple Intelligence ile ilgili yeni kontrol butonları ve müzik modları.

Haritalar: Dil tercihi seçeneği.

Apple News+ ve Fotoğraflar: Uygulamalarda küçük ama kullanışlı yenilikler.

Safari: Arama önerileri geliştirildi.

App Store: Yorumlar özetlenmiş haliyle gelecek.