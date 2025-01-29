iOS 18.4 yolda: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

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Apple, iOS 18.3 güncellemesini yayınladıktan sonra iOS 18.4 üzerinde çalışmaya başladı.

Nisan veya mayıs aylarında çıkması beklenen iOS 18.4, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme ile gelecek.

SIRI'NİN YENİDEN DOĞUŞU

iOS 18.4 ile birlikte Siri, daha akıllı ve daha kişisel bir hale gelecek. Apple Intelligence ile güçlendirilen yeni Siri, kullanıcı tercihlerini, geçmiş etkileşimleri ve cihazda depolanan bilgileri kullanarak daha anlamlı yanıtlar verecek.

Örneğin, favori kişilerinizi, ilgi duyduğunuz spor takımını veya sık kullandığınız uygulamaları tanıyabilecek.

Yeni Siri, telefon ekranındaki bilgilere de erişebilecek. Bu sayede, sorularınıza daha doğru ve bağlamsal yanıtlar verebilecek.

Ayrıca, uygulamalarla daha derin bir entegrasyon sağlayacak ve sesli komutlarla uygulamalar içinde çeşitli eylemler gerçekleştirebileceksiniz.

DAHA GENİŞ DİL DESTEĞİ

iOS 18.4, Apple Intelligence için daha geniş bir dil desteği sunacak. Çince, Japonca, Korece, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Vietnamca ve İngilizce'nin farklı 1 varyasyonları desteklenecek.

YENİ EMOJİLER YOLDA

iOS 18.4, yeni bir emoji seti ile de gelecek. Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylanan yeni emojiler arasında yorgun yüz ifadesi, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp ve sıçrama deseni gibi figürler yer alıyor.

PERFORMANS VE KARARLILIK İYİLEŞTİRMELERİ

iOS 18.4, bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de içerecek. Cihazınızın genel kararlılığını ve hızını artıracak olan bu güncelleme, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak.